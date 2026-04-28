Studentato al Gionchetto | Tutto regolare il progetto va avanti

L’assessore alle Attività produttive del Comune di Latina ha confermato durante un question time che il progetto relativo allo studentato al Gionchetto procede senza ostacoli, affermando che tutto risulta in regola. La risposta è arrivata a seguito di un’interrogazione presentata da alcuni consiglieri comunali di Lbc, che avevano chiesto aggiornamenti sullo stato dell’iter. La discussione ha riguardato anche l’interesse pubblico legato alla realizzazione del progetto.

Tutto regolare, incluso anche l’interesse pubblico. L’assessore alle Attività produttive del Comune di Latina, Antonio Cosentino, ha risposto così, in question time, all’interrogazione dei consiglieri comunali di Lbc, Dario Bellini, Loretta Isotton, Domenico e Floriana Coletta, inerente la.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Necropoli sotto il futuro studentato a Ostiense: "Il progetto va avanti". E si accende la polemicaI costruttori sono certi che il cantiere potrà andare avanti, il minisindaco Ciaccheri chiede attenzioni. Leggi anche: Raffica di multe per la Ztl in centro. La Giunta: tutto regolare, avanti così Altri aggiornamenti Temi più discussi: Studentato al Gionchetto: rispunta il progetto del 2008, 133 appartamenti e gestione al privato; Studentato al Gionchetto, il progetto entra nel vivo: oltre 130 posti letto e servizi per gli studenti; STUDENTATO AL GIONCHETTO, COSENTINO: L'ITER È LEGITTIMO E DI INTERESSE PUBBLICO; Studentato a Giochetto, ecco come sarà. Studentato al Gionchetto, un progetto da sei milioniUn progetto rimasto fermo per 18 anni torna oggi al centro del dibattito. Si tratta della realizzazione di uno studentato in zona Gionchetto, presentato ieri in Commissione Sport e Università, presied ... latinaoggi.eu Studentato al Gionchetto, il progetto entra nel vivo: oltre 130 posti letto e servizi per gli studentiUn nuovo studentato da oltre 130 posti letto potrebbe sorgere a Latina, nella zona del Gionchetto. Il progetto, illustrato in commissione dall’assessore Carmine Cosentino insieme ai progettisti, segna ... radioluna.it È aperto il bando “Studentato Diffuso” per la gestione di 60 alloggi destinati a universitari e ricercatori L’obiettivo è individuare un investitore che si occupi della ristrutturazione e gestione di 60 alloggi del patrimonio di S.P.Im., da destinare a studenti con co facebook Studentato diffuso, pubblicato il bando per 60 alloggi Spim destinati a studenti e ricercatori x.com