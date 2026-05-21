Caneschi Pd | il progetto stadio va avanti senza ripensamenti

Alessandro Caneschi, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali, ha dichiarato che il progetto dello stadio prosegue senza modifiche o ripensamenti. La sua posizione si riferisce alla pianificazione e all’avanzamento dei lavori, senza indicare cambiamenti rispetto alle decisioni prese in passato. La questione dello stadio resta al centro dell’attenzione politica e pubblica, con le parti coinvolte che continuano a seguire gli sviluppi del progetto.

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