Caneschi Pd | il progetto stadio va avanti senza ripensamenti
Alessandro Caneschi, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali, ha dichiarato che il progetto dello stadio prosegue senza modifiche o ripensamenti. La sua posizione si riferisce alla pianificazione e all’avanzamento dei lavori, senza indicare cambiamenti rispetto alle decisioni prese in passato. La questione dello stadio resta al centro dell’attenzione politica e pubblica, con le parti coinvolte che continuano a seguire gli sviluppi del progetto.
Alessandro Caneschi, candidato Pd in consiglio comunale, torna a parlare del tema stadio: "Parliamo di S.S. Arezzo e di stadio. Il ringraziamento va al presidente Guglielmo AntonioManzo che, con questo progetto, ha dimostrato l’amore per i nostri tifosi, per la nostra città, continuando ad. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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