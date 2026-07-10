il premio italiano meccatronica va alla tecnologia spaziale di sitael

Il Premio italiano meccatronica 2026 è stato assegnato a Sitael per la tecnologia spaziale. Il riconoscimento, promosso da Confindustria Reggio Emilia con Nòva e Community, ha evidenziato l’integrazione di meccanica, elettronica, software, sensoristica e intelligenza artificiale nei sistemi satellitari.

La meccatronica applicata allo spazio è al centro della ventesima edizione del Premio italiano meccatronica, assegnato nel 2026 a Sitael. Il premio, promosso da Confindustria Reggio Emilia con Nòva e Community, ha premiato l’integrazione tra meccanica, elettronica, software, sensoristica e intelligenza artificiale nei sistemi satellitari. L’azienda, parte di Angel Holding, sviluppa piccoli satelliti, sistemi di propulsione elettrica, avionica ed elettronica per applicazioni spaziali. Il suo modello produttivo copre l’intero ciclo di vita delle missioni, dalla progettazione alla qualificazione e alla gestione operativa. La meccatronica applicata allo spazio. 🔗 Leggi su Formiche.net

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