Red Dot Award il premio 2026 per il design va alla Ferrari SC40

Nel 2026, il premio Red Dot Award per il miglior design è stato assegnato a una vettura della casa automobilistica italiana. La Ferrari SC40 ha ricevuto il riconoscimento più alto nella categoria Product Design, ottenendo il premio Red Dot: Best of the Best. La premiazione si è svolta durante una cerimonia in Germania, alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti del settore.

Ferrari ha ottenuto il più alto riconoscimento di design da parte dell’associazione tedesca Red Dot Award con la Ferrari SC40, che si è aggiudicata il prestigioso Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design. L’eccellenza del design Ferrari è stata ulteriormente confermata da altri.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate La Ferrari SC40 vince il premio Red Dot: Best of the BestMARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Ferrari ha ottenuto il più alto riconoscimento di design da parte dell’associazione tedesca Red Dot Award con la... Felicitysolar’s Residential LiFePO4 Battery FLB48314TG1-H Wins 2026 Red Dot Design AwardCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE GUANGZHOU, China, April 10, 2026 /PRNewswire/ — Felicitysolar is proud to announce that its LiFePO4... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Jungheinrich si aggiudica un triplo riconoscimento ai Red Dot Design Award; Samsung vince 16 premi al Red Dot Design Award, svettano TV e lavanderia; Xpeng con la P7+ conquista il Red Dot Design Award; SHAD premiata ai Red Dot Design Award 2026. La Ferrari SC40 vince il premio Red Dot: Best of the BestMARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Ferrari ha ottenuto il più alto riconoscimento di design da parte dell’associazione tedesca Red Dot Award con la Ferrari SC40, che si è aggiudicata il prestigioso Red ... msn.com XPENG P7+ vince il Red Dot Design Award 2026: debutta in Italia da giugnoLa nuova XPENG P7+ conquista il Red Dot Design Award 2026 con il suo design distintivo, tecnologia IA avanzata e debutto in Italia a giugno da 46.170 euro. megamodo.com La XPeng P7+ continua a far parlare di sé: la berlina elettrica cinese conquista il prestigioso Red Dot Award 2026, confermando quanto il design sia ormai un’arma fondamentale nella sfida globale tra costruttori. Linee pulite, proporzioni equilibrate e un’identit - facebook.com facebook