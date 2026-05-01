Sabato 2 maggio si terrà una partita tra Udinese e Torino al Friuli, valida per la Coppa Pizzul, un premio dedicato alla celebre voce del calcio italiano. La sfida coinvolge due squadre che si contendono il trofeo, con l'esito che si deciderà sul campo. La partita rappresenta anche un'occasione per ricordare la figura a cui la coppa è intitolata.

Chi solleverà la Coppa Pizzul? La risposta la avremo sabato 2 maggio, quando Udinese e Torino si affronteranno al Friuli in una sfida che va oltre il semplice risultato sportivo. Nel match della 35esima giornata di Serie A i n palio non ci sono solo i tre punti, ma un trofeo simbolico nato per rendere omaggio a Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano, scomparso il 5 marzo 2025. Lo scorso anno furono i granata ad aggiudicarsi la coppa, grazie al successo per 2-0 sull’Udinese, nella prima edizione del premio. Questa volta, per la naturale alternanza dei campi, il teatro della partita sarà Udine, città profondamente legata alla figura del telecronista friulano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna la Coppa Pizzul: Udinese e Torino si sfidano per il premio intitolato alla storica voce del calcio italiano

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