Il posto del cuore di Sophia Loren a Roma non è quello che immagini | il suo ‘angolo segreto’ dove ritorna sempre

Il luogo preferito di Sophia Loren a Roma non è un classico punto di ritrovo, ma un angolo nascosto che frequenta spesso. Si tratta di un luogo privato, lontano dai riflettori, dove si rifugia con familiari e amici. La diva del cinema italiano, nata a Napoli, ha un legame profondo con la capitale, città che ha visto nascere la sua carriera e le sue interpretazioni più celebri.

Se c’è un’icona del cinema italiano quella è Sophia Loren che, sebbene si consideri napoletana verace, è sicuramente legata a Roma, città dove è nata e dove ha contribuito a rendere grandi le pellicole italiane. Se si pensa a lei, viene naturale immaginare subito set leggendari, red carpet, Cinecittà e grandi palazzi del cinema. E invece il suo legame più intimo con la Capitale passa anche da un luogo meno prevedibile, elegante e riservato, diventato negli anni una specie di rifugio romano: un angolo da cui guardare la città con occhi pieni di memoria. Il legame di Sophia Loren con Roma e il suo “luogo del cuore” nella Capitale. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sophia Loren. Il mito del cinema va in mostraUna mostra dedicata a un’icona del cinema presenta una figura che ha saputo incarnare la bellezza e il talento di un Paese che, dopo la guerra,...

“L’Isola del Merletto“, grande successo. Protagonista l’abito di Sophia LorenL’isola del Merletto ha riscosso grande successo grazie all’esposizione dell’abito di Sophia Loren.

Argomenti più discussi: Tutti i film di Vittorio De Sica, dal peggiore al migliore: la classifica; Estate 2026 in Toscana: il cibo come nuovo volto del lusso; Goya a Sorrento 2026: la mostra a Villa Fiorentino; Certaldo, al via Mercantia tra teatro di strada, arte e poesia.

Il 7 luglio 1901, a Sora, nel cuore della Ciociaria, nasceva un uomo destinato a cambiare per sempre la storia del cinema: Vittorio De Sica. Non era soltanto un attore elegante e di straordinario fascino. Era un osservatore dell’animo umano. Un regista capace - X x.com

Il posto del cuore di Sophia Loren a Roma non è quello che immagini: il suo ‘angolo segreto’ dove ritorna sempreAndiamo con ordine e partiamo dal principio. Non c’è un unico posto del cuore di Roma che Sophia Loren abbia indicato in modo ufficiale e ripetuto come fanno spesso altre star. Però, negli ultimi ... funweek.it

La vincitrice del Premio Oscar più anziana e la prima sopravvissuta, EVA MARIE SAINT, compie 102 anni il 4 luglio. La Saint ha vinto l'Oscar come Migliore Attrice Non Protagonista per la sua interpretazione in Un posto al sole (1954). reddit