L’isola del Merletto ha riscosso grande successo grazie all’esposizione dell’abito di Sophia Loren. Il patrimonio artigianale del Trasimeno si conferma come elemento attrattivo per turisti e visitatori. La mostra ha attirato numerosi visitatori, portando attenzione sulla tradizione del merletto locale. L’evento ha messo in evidenza le competenze artigianali e il ruolo culturale di questa produzione nel territorio. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante le manifestazioni.

Il patrimonio artigianale del Trasimeno si conferma volano di attrazione culturale e turistica. La terza edizione de “ L’Isola del Merletto “, ospitata a Isola Maggiore, va in archivio registrando un successo di pubblico e critica che certifica la riuscita scommessa del Gal Trasimeno-Orvietano, promotore dell’evento in sinergia con il Comune di Tuoro e la Pro Loco locale. Il fulcro della manifestazione, ospitato all’interno del Museo del Merletto dove rimarrà visitabile gratuitamente fino al prossimo 2 agosto, è stato l’ abito in pizzo d’Irlanda indossato da Sophia Loren nel film televisivo del 2002 “Francesca e Nunziata“, per la regia di Lina Wertmüller. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “L’Isola del Merletto“, grande successo. Protagonista l’abito di Sophia Loren

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