Sophia Loren Il mito del cinema va in mostra

Una mostra dedicata a un’icona del cinema presenta una figura che ha saputo incarnare la bellezza e il talento di un Paese che, dopo la guerra, cercava di rialzarsi. Attrice dal carattere forte e magnetico, è diventata simbolo di un’epoca e di un’arte che ha attraversato decenni. Le sue interpretazioni hanno lasciato un segno duraturo nel panorama cinematografico internazionale, contribuendo a definire un’immagine femminile che ancora oggi viene ricordata e celebrata.

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Un’interprete intensa e magnetica, simbolo di un Paese che nel Dopoguerra si riaffacciava al mondo, puntando su bellezza, talento e modernità. Sophia Loren è protagonista, a San Lazzaro di Savena di una mostra fotografica organizzata dalla Fondazione Massimo e Sonia Cirulli. L’esposizione – intitolata Sophia Loren. Il mito della bellezza disegnato con la luce – è ospitata sulla via Emilia nella sede della Fondazione. Un edificio progettato nel 1960 da Achille e Pier Giacomo Castiglioni su commissione dell’imprenditore bolognese Dino Gavina e fortemente legato alla storia del design italiano. La mostra, aperta fino al 5 luglio, comprende oltre sessanta immagini firmate da alcuni dei maggiori fotografi della scena internazionale come Ugo Mulas, Gianni Berengo Gardin, Tazio Secchiaroli e Elio Luxardo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sophia Loren. Il mito del cinema va in mostra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sophia Loren and Marcello Mastroianni talk about each other Sullo stesso argomento Sophia Loren, al San Carlo il libro che racconta 80 anni di cinema e mito internazionalePresentato il volume curato da Marcello Garofalo con 560 fotografie rare e l’analisi di 98 film: il progetto della Film Commission Regione Campania... “Sophia Loren”, l’opera di Marcello Garofalo celebra l’icona del cinema mondiale Il Salone degli Specchi del Teatro di San Carlo di Napoli ha ospitato la presentazione del volume “Sophia Loren” (Dario Cimorelli Editore), che segna... Il mito della bellezza disegnato con la luce: la Fondazione Massimo e Sonia Cirulli dedica a Sophia Loren una mostra nella sede di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, fino al 5 luglio. #ANSAViaggi x.com Sophia Loren, il mito della bellezza disegnata con la luce(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - Il mito della bellezza disegnato con la luce: la Fondazione Massimo e Sonia Cirulli dedica a Sophia Loren una mostra nella sede di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bolog ... msn.com Il mito della bellezza di Sophia Loren alla Fondazione CirulliDici Sophia Loren (Sofia Villani Scicolone, Roma 1934) e sottointendi il mito vivente del mondo del cinema internazionale. Un mito che si alimenta, oltre che attraverso ovviamente i film che l’hanno ... ilgiornaledellarte.com