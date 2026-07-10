Il Pogback, il ritorno del giocatore al Monaco, si è concluso con un fallimento e il club ha deciso di non proseguire con lui. La stagione, che doveva segnare il riscatto dopo vari infortuni, problemi extracalcistici e una squalifica ridotta a 18 mesi per doping, non ha portato i risultati sperati. Ora si apre uno scenario incerto: il giocatore potrebbe trasferirsi in Arabia o considerare l’addio al calcio professionistico.

Doveva essere la stagione della grande riconquista, il riscatto perfetto dopo gli infortuni, le vicende extracalcistiche e la squalifica per doping ridotta a 18 mesi. Il sogno dichiarato di Paul Pogba era riprendersi la scena e, chissà, guadagnarsi un posto al Mondiale 2026 con la Francia. Le cose, però, sono andate diversamente e a un anno dal suo arrivo nel Principato, la scommessa del Monaco sul centrocampista classe 1993 può dirsi ufficialmente persa., Il bilancio stagionale del francese è impietoso: frenato fino a novembre dai soliti problemi muscolari, Pogba ha collezionato solo tre brevi spezzoni prima di un nuovo stop alla coscia e al polpaccio, trovando la sua prima e unica maglia da titolare solo nel mese di maggio e collezionando appena 6 presenze e 115 minuti complessivi in tutta la stagione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il Pogback è stato un fallimento, scaricato dal Monaco: Arabia o addio al calcio?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pogba scaricato dal Monaco: "Le attese erano diverse". E ora si pensa alla cessioneIl Monaco ha deciso di non rinnovare il contratto a Pogba, che ora si trova senza squadra e con l’intenzione di essere ceduto.

È stato scaricato: dal Manchester City alla Juve, l’affare si chiude subito a 15 milioniUn giocatore che era nel Manchester City potrebbe trasferirsi alla Juventus come vice.

È di nuovo Pogback, dopo 4 mesi: poco più di 20' per l'ex Juventus contro il Paris FCDopo quattro mesi lontano dai campi, Paul Pogba è finalmente tornato a giocare con la maglia del Monaco nella sfida contro il Paris FC. Il centrocampista francese, oggi 33enne, è entrato in campo al ... tuttomercatoweb.com

Paul Pogba di nuovo fermo ai box, il Pogback è rimandato a tempo indeterminato: cos’è successoPer Paul Pogba il calvario continua: nessun rientro fissato per il 18 ottobre, alla ripartenza della Ligue1: un fastidio muscolare alla coscia destra lo ha costretto a fermarsi di nuovo. Da quando è ... fanpage.it