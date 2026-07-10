Il Pogback è stato un fallimento scaricato dal Monaco | Arabia o addio al calcio?

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pogback, il ritorno del giocatore al Monaco, si è concluso con un fallimento e il club ha deciso di non proseguire con lui. La stagione, che doveva segnare il riscatto dopo vari infortuni, problemi extracalcistici e una squalifica ridotta a 18 mesi per doping, non ha portato i risultati sperati. Ora si apre uno scenario incerto: il giocatore potrebbe trasferirsi in Arabia o considerare l’addio al calcio professionistico.

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Doveva essere la stagione della grande riconquista, il riscatto perfetto dopo gli infortuni, le vicende extracalcistiche e la squalifica per doping ridotta a 18 mesi. Il sogno dichiarato di Paul Pogba era riprendersi la scena e, chissà, guadagnarsi un posto al Mondiale 2026 con la Francia. Le cose, però, sono andate diversamente e a un anno dal suo arrivo nel Principato, la scommessa del Monaco sul centrocampista classe 1993 può dirsi ufficialmente persa., Il bilancio stagionale del francese è impietoso: frenato fino a novembre dai soliti problemi muscolari, Pogba ha collezionato solo tre brevi spezzoni prima di un nuovo stop alla coscia e al polpaccio, trovando la sua prima e unica maglia da titolare solo nel mese di maggio e collezionando appena 6 presenze e 115 minuti complessivi in tutta la stagione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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