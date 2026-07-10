Il Pd insiste sulla questione porto | Da tredici mesi solo silenzio
Il consigliere comunale del Pd ha annunciato che il partito ha presentato una richiesta formale per convocare un consiglio comunale dedicato alla gestione del porto. La richiesta arriva a distanza di oltre un anno da precedenti solleciti, durante i quali si è registrato solo silenzio sulla questione. La mozione mira a ottenere chiarimenti e approfondimenti sulla situazione attuale dell’area portuale. La convocazione del consiglio è prevista per i prossimi giorni.
Il consigliere comunale del Partito Democratico, Christian De Luna comunica, a nome del proprio gruppo, che: "In data odierna (ieri, giovedì 9 luglio, ndr) abbiamo presentato una richiesta formale di convocazione del Consiglio comunale per sapere di più sulla gestione del porto. Come da delibera di Consiglio comunale questa gestione è stata definita dall’Amministrazione ’straordinaria e temporanea’: quali sono le prospettive su un’infrastruttura così importante?", chiedono di sapere i democratici, ricordando anche che "sono più di tredici mesi che la San Giorgio Distribuzione Servizi (società ’in house’ di proprietà del Comune, ndr) gestisce... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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