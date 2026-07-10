Il consigliere comunale del Pd ha annunciato che il partito ha presentato una richiesta formale per convocare un consiglio comunale dedicato alla gestione del porto. La richiesta arriva a distanza di oltre un anno da precedenti solleciti, durante i quali si è registrato solo silenzio sulla questione. La mozione mira a ottenere chiarimenti e approfondimenti sulla situazione attuale dell’area portuale. La convocazione del consiglio è prevista per i prossimi giorni.

Il consigliere comunale del Partito Democratico, Christian De Luna comunica, a nome del proprio gruppo, che: "In data odierna (ieri, giovedì 9 luglio, ndr) abbiamo presentato una richiesta formale di convocazione del Consiglio comunale per sapere di più sulla gestione del porto. Come da delibera di Consiglio comunale questa gestione è stata definita dall’Amministrazione ’straordinaria e temporanea’: quali sono le prospettive su un’infrastruttura così importante?", chiedono di sapere i democratici, ricordando anche che "sono più di tredici mesi che la San Giorgio Distribuzione Servizi (società ’in house’ di proprietà del Comune, ndr) gestisce... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd insiste sulla questione porto: "Da tredici mesi solo silenzio"

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