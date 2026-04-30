Negli ultimi mesi si sono susseguite notizie riguardanti una relazione tra un'attrice e un dirigente sportivo, con le prime immagini pubblicate sui social a confermare il legame. La differenza di età tra i due ha attirato l'attenzione di alcune persone, mentre la protagonista ha espresso chiaramente la propria opinione sulla questione. La coppia sembra vivere il rapporto senza mascheramenti, lasciando le speculazioni dietro di sé.

P rima i gossip su un amore ancora presunto, poi le prime foto insieme e il «debutto» sui social, a fugare ogni dubbio residuo: tra Pilar Fogliati e Fabio Paratici, ex calciatore e oggi dirigente sportivo della Fiorentina, la storia è reale e procede a gonfie vele. Tra commedia e dramma: il viaggio poliedrico di Pilar Fogliati fino al palco di Sanremo X Leggi anche › Pilar Fogliati e Fabio Paratici, nuova coppia sotto i riflettori Pilar Fogliati e Fabio Paratici, il primo incontro a una cena «contaminata». È stata la stessa attrice a raccontare la gioia di questo momento della sua vita, nel corso di un’intervista a F. « Come si dice: “Proprio quando non lo cerchi, quando meno te lo aspetti, arriva qualcuno”», ha rivelato Fogliati, che si è detta «fortunata» a incontrare « una persona che mi piace molto».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice e il dirigente della Fiorentina stanno insieme da alcuni mesi e la differenza di età ha fatto subito discutere. L'idea di Pilar Fogliati sulla questione è chiara

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