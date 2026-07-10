Il Paradiso delle Signore 11 Anticipazioni | Elisa e Valter arrivano con un segreto da nascondere!

In una delle prossime puntate della serie, Elisa assumerà il ruolo di capocommessa, mentre suo fratello Valter entrerà nel team come magazziniere. Entrambi arriveranno con un segreto da nascondere, creando tensione tra i personaggi. La narrazione mostrerà i cambiamenti all’interno del grande magazzino, con nuove dinamiche tra i protagonisti e l’introduzione di elementi di mistero legati al passato dei due.

Il Paradiso delle Signore 11, Anticipazioni: Le nuove puntate porteranno importanti cambiamenti all’interno del grande magazzino. Elisa diventerà la nuova capocommessa mentre suo fratello Valter entrerà nello staff come magazziniere. I due, però, custodiscono un segreto che potrebbe influenzare molte delle storie della stagione e cambiare gli equilibri tra i protagonisti. L’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara a riportare in scena alcuni dei personaggi più amati dal pubblico, ma anche numerose novità destinate a cambiare gli equilibri all’interno del celebre grande magazzino milanese. Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 sono emerse le prime informazioni ufficiali sul nuovo capitolo della soap, che tornerà nel pomeriggio di Rai 1 con nuove storie ambientate nella Milano del 1967. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Il Paradiso delle signore 11, anticipazioni: Odile protagonista, viene scoperto un segreto

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