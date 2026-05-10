Il 11 maggio 2026, nel serialized drama ambientato negli anni ’30, il personaggio di Marcello riceve una chiamata inaspettata da Rosa, che si trova in Vietnam. Nel frattempo, l’indagine su Cesare si intensifica e una scoperta fatta nei Navigli di Milano provoca sconcerto tra i protagonisti. Questi eventi si intrecciano in un episodio che rivela nuovi dettagli sulla trama e sui misteri che coinvolgono i personaggi principali.

Il mistero di Cesare si infittisce e una scoperta nei Navigli fa tremare Milano, mentre Rosa chiama dal Vietnam Marcello.e non sembra andare tutto bene. Ecco cosa accadrà nell'episodio della soap daily di Rai 1 l'11 maggio. La tensione sale e i nodi iniziano a venire al pettine. La puntata de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 11 maggio alle ore 16.00 circa su Rai 1 alza ulteriormente la posta in gioco intrecciando misteri, paure e decisioni che potrebbero cambiare il destino di più di un personaggio. Al centro resta la scomparsa di Cesare, ma a sorprendere sarà soprattutto una telefonata inaspettata da parte di Rosa che riapre scenari ancora più inquietanti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 maggio 2026: Marcello riceve una chiamata a sorpresa da Rosa

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