È stata annunciata la data di inizio delle riprese della nuova stagione della serie televisiva, che inizieranno il 25 maggio. La produzione sta lavorando agli episodi che andranno in onda nella prossima stagione e, tra le novità, si parla di un segreto che coinvolge il personaggio di Marcello. Questa stagione promette di portare nuovi sviluppi nella trama, senza ulteriori dettagli sulla natura del segreto o sui personaggi coinvolti.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è già in programma e le riprese partiranno il 25 maggio. Matteo Portelli sarà ancora nel cast, mentre restano dubbi sul futuro di Marta e Anita. Al centro delle nuove puntate ci sarà anche il segreto legato a Odile, Adelaide e Umberto. Il Paradiso delle Signore 11 è già in programma. Per i fan de Il Paradiso delle Signore arriva una notizia importante: la soap, ormai arrivata alla sua decima stagione, si prepara a chiudere il ciclo attualmente in onda, ma non saluterà definitivamente il pubblico. La macchina produttiva è già pronta a rimettersi in moto e le riprese dell’undicesima stagione sono fissate per il 25 maggio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore 11, Novità: Un Segreto Sconvolge Marcello!

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