Il papa che affascinò la Francia Pio VII torna all’Abbazia del Monte

Viene presentata in Italia la prima traduzione in italiano di un volume su Pio VII Chiaramonti, scritto dall’ storico francese Jaen-Marc Ticchi nel 2022. La presentazione si svolge con un convegno che coinvolge figure di rilievo e l’intera città, che partecipa in ambito culturale. Il volume analizza il ruolo e le azioni del pontefice che ebbe un impatto significativo in Francia, attirando l’attenzione sulla figura storica di Pio VII.

Merita un convegno, con presenze prestigiose e tutta la città che si esprime in ambito culturale a fare da sostegno e contorno, la presentazione della prima edizione tradotta in italiano del volume su Pio VII Chiaramonti scritta dall’eminente storico francese Jaen-Marc Ticchi nel 2022. Un’edizione così apprezzata da valere un prestigioso premio dell’Accademia di Francia. In Italia si affaccia grazie alla Società di Studi Romagnoli che ne fa una pietra miliare nella biografia del pontefice che ha segnato la Chiesa ma anche la società cesenate. L’evento è programmato per domani, 11 luglio, alle ore 11, e non poteva che essere ospite presso al sala Pio VII dell’ Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte, ai cui principi Barnaba Chiaramonti, monaco benedettino assurto al soglio di Pietro, rimase sempre legato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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