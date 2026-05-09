Savona mostra su Pio VII | inediti documenti sulla prigionia napoleonica

A Savona è stata inaugurata una mostra dedicata a Pio VII, con l’esposizione di documenti inediti relativi alla sua prigionia napoleonica. Tra i materiali presentati ci sono alcuni oggetti trovati nei cassetti dell’Archivio Diocesano, tra cui lettere e strumenti utilizzati dal Papa durante il periodo di detenzione. Una delle domande che si pone riguarda il metodo con cui il Papa riusciva a firmare documenti senza l’anello ufficiale.

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?? Punti chiave Come riusciva il Papa a firmare documenti senza l'anello ufficiale? Quali oggetti inediti sono stati estratti dai cassetti dell'Archivio Diocesano? Perché la prigionia di Pio VII a Savona è oggi studiata? Dove si possono ammirare i documenti originali mai visti prima??? In Breve Mostra in piazza Vescovado 9R dall'11 al 29 maggio con ingresso gratuito. Esperta Sarah Pagano illustra l'uso del sigillo in cera lacca durante la prigionia. Aperture lunedì 9:30-12:30 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, mostra su Pio VII: inediti documenti sulla prigionia napoleonica ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Firenze, in mostra documenti inediti che raccontano la nascita della SinagogaFirenze, 8 maggio 2026 - Il Museo Ebraico di Firenze annuncia l’apertura di una nuova sezione espositiva dedicata ai documenti dell’Archivio Storico... Chi l’ha Visto, documenti inediti su Emanuela OrlandiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Diocesi Savona-Noli: al via l'11 maggio Cercando la libertà, ciclo di conferenze e letture. Le chicche su Pio VII nella mostra Il papa in prigione a SavonaLe chicche su Pio VII nella mostra Il papa in prigione a Savona ... msn.com Diocesi: Savona, il 24 novembre convegno su ordini religiosi femminili e Pio VIILunedì 24 novembre alle ore 20.45, a Savona, si svolgerà una nuova conferenza del ciclo Incontriamoci in Oratorio, promosso dalla locale confraternita. I relatori saranno suor Francesca Buffa delle ... agensir.it