Gli ex voto dell’abbazia del Monte Tra religione e vita quotidiana
Nel 1897, un carro e i suoi passeggeri, tra cui bambini, sono rimasti in bilico sul porto canale di Cesenatico, ma la situazione si è risolta senza incidenti gravi.
Fortunatamente tutto si risolse con un gran spavento, con un carrozza e i suoi passeggeri, bambini compresi, in bilico sul porto canale di Cesenatico quell’estate del 1897. Sembra la scena d’un film dal vero la tavoletta poi dipinta Per Grazia Ricevuta, uno degli ex voto più suggestivi della grande raccolta di tavolette votive conservata e visibile nella nostra Abbazia del Monte: una collezione straordinaria che va dal Quattrocento ai giorni nostri, di grande valore non solo per il suo intrinseco valore religioso ma anche come documentazione di molteplici aspetti di vita quotidiana del nostro passato. Invitiamo gli amici lettori a riguardare con attenzione la meraviglia descrittiva di questo ex voto che ci racconta anche il perché di quel drammatico incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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