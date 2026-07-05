Gli ex voto dell’abbazia del Monte Tra religione e vita quotidiana

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 1897, un carro e i suoi passeggeri, tra cui bambini, sono rimasti in bilico sul porto canale di Cesenatico, ma la situazione si è risolta senza incidenti gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fortunatamente tutto si risolse con un gran spavento, con un carrozza e i suoi passeggeri, bambini compresi, in bilico sul porto canale di Cesenatico quell’estate del 1897. Sembra la scena d’un film dal vero la tavoletta poi dipinta Per Grazia Ricevuta, uno degli ex voto più suggestivi della grande raccolta di tavolette votive conservata e visibile nella nostra Abbazia del Monte: una collezione straordinaria che va dal Quattrocento ai giorni nostri, di grande valore non solo per il suo intrinseco valore religioso ma anche come documentazione di molteplici aspetti di vita quotidiana del nostro passato. Invitiamo gli amici lettori a riguardare con attenzione la meraviglia descrittiva di questo ex voto che ci racconta anche il perché di quel drammatico incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gli ex voto dell8217abbazia del monte tra religione e vita quotidiana
© Ilrestodelcarlino.it - Gli ex voto dell’abbazia del Monte. Tra religione e vita quotidiana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Senigallia tra voto e vita quotidiana: il futuro della città in bilicoA Senigallia, il dibattito sulle prossime scelte elettorali si intreccia con le attività di ogni giorno, coinvolgendo cittadini, commercianti e...

I volontari de “La Via della Felicità” impegnati nella cura dell’Abbazia di Monte PulsanoI volontari di “La Via della Felicità” hanno partecipato a un intervento di pulizia e decoro presso l’Abbazia di Monte Pulsano.

Temi più discussi: Samuel Butler e il Ticino dell’800, duro e meraviglioso; Mille anni di cultura alla Basilica del Monte di Cesena; Vernissage Isola Sacra · Ex Voto Mediterranei con la scultrice Valentina Lucarini Orejon - 1 Luglio ore 19 - Museo del Centro Caprense Ignazio Cerio.

monte gli ex voto dellGli ex voto dell’abbazia del Monte. Tra religione e vita quotidianaFortunatamente tutto si risolse con un gran spavento, con un carrozza e i suoi passeggeri, bambini compresi, in bilico sul porto canale di Cesenatico quell’estate del 1897. Sembra la scena d’un film d ... ilrestodelcarlino.it

monte gli ex voto dellPrima tappa a Cesena. All’abbazia del Monte tra ex voto e UnescoIl ministro Giuli accolto da dom Maccarinelli ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web