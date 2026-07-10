Il nuovo Zverev fa paura | gli highlights della vittoria con Fery

Da video.gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alexander Zverev ha battuto Arthur Fery in tre set, 7-6 (0), 6-2, 6-4, in due ore e 13 minuti, nella prima semifinale di Wimbledon. Zverev ha dominato nel secondo e nel terzo set, chiudendo con un break nel finale di ogni parziale. Fery ha tentato di reagire nel primo set, ma ha perso il tiebreak senza punti. La vittoria proietta Zverev in finale, eliminando il giovane avversario con un gioco deciso e senza cedimenti.

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Gli highlights della prima semifinale di Wimbledon: Alexander Zverev mette fine alla favola della wild card Arthur Fery con un perentorio 7-6 (0) 6-2 6-4 in due ore e 13’. Il tedesco sfiderà il vincente di Sinner-Djokovic nella prima finale della sua carriera sull’erba londinese e il secondo posto nella classifica mondiale, scavalcando Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Sinner-Zverev: gli highlights della FINALE | Madrid

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