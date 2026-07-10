Il nuovo Zverev fa paura | gli highlights della vittoria con Fery

Notizia in breve

Alexander Zverev ha battuto Arthur Fery in tre set, 7-6 (0), 6-2, 6-4, in due ore e 13 minuti, nella prima semifinale di Wimbledon. Zverev ha dominato nel secondo e nel terzo set, chiudendo con un break nel finale di ogni parziale. Fery ha tentato di reagire nel primo set, ma ha perso il tiebreak senza punti. La vittoria proietta Zverev in finale, eliminando il giovane avversario con un gioco deciso e senza cedimenti.