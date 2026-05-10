Darderi fa pedalare Paul! Gli highlights della vittoria agli Internazionali di Roma

Luciano Darderi ha battuto Tommy Paul in tre set agli Internazionali di Roma, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. Il tennista italiano ha perso il primo parziale, ma si è aggiudicato i successivi due, dominando nel terzo set. La partita ha visto Darderi rimontare dopo aver perso il primo set, conquistando così un posto tra i semifinalisti del torneo.

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