Il nuovo ponte dell’Uccellino | Cruciale per la mobilità e la sicurezza idraulica

Il nuovo ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera è stato ufficialmente inaugurato ieri, dopo essere stato aperto al traffico il 6 novembre scorso. L’evento si è svolto alla presenza delle autorità, con il taglio del nastro. Il ponte sostituisce quello precedente, e i lavori di completamento sono stati conclusi nelle settimane successive all’apertura. La struttura è considerata importante per la mobilità e la sicurezza idraulica dell’area.

Modena, 10 luglio 2026 – Taglio del nastro per il nuovo Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera. È stato ufficialmente inaugurato ieri, alla presenza delle autorità, il Ponte dell’Uccellino (già aperto alla circolazione dal 6 novembre scorso, a cui sono seguiti i lavori di completamento). L’intervento renderà più efficiente il sistema della viabilità locale, migliorando i collegamenti e la fluidità della circolazione. Un’opera dal valore complessivo di 6 milioni e 950 mila euro, finanziato per 5,15 milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi Atuss, con il contributo del Comune di Modena, della Provincia e del Comune di Soliera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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