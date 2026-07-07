Il nuovo ponte dell’Uccellino sul Secchia sarà ufficialmente inaugurato giovedì 9 luglio alle 10, anche se è già aperto al traffico dal 6 novembre scorso. Per l’occasione, la circolazione sarà interrotta per due ore. L'infrastruttura collega Modena e Soliera e ha subito lavori di completamento dopo l'apertura iniziale.

Modena, 7 luglio 2026 - Verrà inaugurato giovedì 9 luglio alle 10 il nuovo Ponte dell'Uccellino realizzato sul fiume Secchia, tra Modena e Soliera, già aperto alla circolazione stradale dal 6 novembre scorso (sono seguiti i lavori di completamento dell'infrastruttura). "Intervento strutturale volto a migliorare mobilità, sicurezza e collegamento”. L'opera rappresenta "un importante intervento infrastrutturale, volto a migliorare la mobilità, la sicurezza, il collegamento tra le comunità locali, oltre a rappresentare un simbolo per la memoria collettiva del territorio", segnalano gli uffici del Comune di Modena. Parteciperanno il primo cittadino di Modena Mezzetti e la sindaca di Soliera Bagni . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ponte dell’Uccellino sul Secchia, verrà inaugurato il 9 luglio: circolazione interrotta per due ore

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