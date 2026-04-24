Perugia verso la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Ponte San Giovanni

Il Comune di Perugia ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di adeguamento idraulico lungo le sponde del Tevere. La delibera n. 186, datata 22 aprile 2026, riguarda la messa in sicurezza dell’abitato di Ponte San Giovanni. L’obiettivo è migliorare la gestione delle acque e prevenire possibili rischi legati a esondazioni o allagamenti nella zona.

Il Comune di Perugia, con delibera n. 186 del 22 aprile 2026 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi di adeguamento idraulico lungo le sponde del Tevere per la messa in sicurezza dell’abitato di Ponte San Giovanni.Nel dettaglio, la giunta ha deliberato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, partiti i lavori per la messa in sicurezza di via San Giuseppe Perugia, interventi in via San Giuseppe per la messa in sicurezza della stradaDopo la frana che ha interessato via San Giuseppe nella giornata di ieri, lunedì 9 febbraio, il Comune di Perugia informa che sono in corso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Com'è pedalare a Perugia? La sicurezza stradale è la principale barriera all'ingresso. In città sempre più ebike - FIAB; Judo, medaglie in serie per il Sakura di Ponte San Giovanni ad aprile -; Caro gasolio, in Umbria la riduzione più bassa. Trasporti pronti al blocco. Perugia, scatta uno studio su traffico e mobilità a Ponte San GiovanniPERUGIA - Scatta uno studio approfondito su mobilità e viabilità di Ponte San Giovanni, un mega quartiere che è quasi una città nella città, stretto fra E45, Raccordo, linee ferroviarie e in fase di ... ilmessaggero.it Perugia, a Ponte San Giovanni parco ripulito dai cittadiniPERUGIA - A Ponte San Giovanni va in scena ancora grazie all’impegno dei cittadini la cura del verde nel quartiere. L’ultima iniziativa, un taglio dell’erba ... ilmessaggero.it Si è svolta oggi a Perugia, presso il Perugia Park Hotel di Ponte San Giovanni, la 58ª Assemblea di AVIS Regionale Umbria, un momento di grande partecipazione e valore per tutta l’Associazione. Un ringraziamento particolare va a tutti i Presidenti, ai delegat - facebook.com facebook