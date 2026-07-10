il nuovo lukaku

Lukaku, attaccante di calcio, sta attraversando un percorso di trasformazione. La sua crescita non dovrebbe essere valutata confrontandola con il passato, ma riconoscendo i progressi fatti. La sua evoluzione viene considerata come un risultato da rispettare, piuttosto che un ritorno a versioni precedenti di sé stesso. La riflessione riguarda il rispetto del percorso personale e professionale dell’atleta, senza forzature o aspettative di un ritorno a performance passate.

Il modo peggiore di valorizzare questa rinascita sarebbe chiedere a Lukaku di tornare a essere ciò che era, il modo migliore rispettare ciò che è diventato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Il Napoli cerca un nuovo attaccante dopo Lukaku

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