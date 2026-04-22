Romelu Lukaku ha interrotto un allenamento personalizzato in Belgio a causa di un fastidio alla caviglia destra. L’attaccante non ha completato la sessione, abbandonando dopo pochi esercizi di stabilizzazione. Questa nuova indisposizione si aggiunge alle precedenti, mettendo sotto osservazione le sue condizioni fisiche. La società ha preferito non rilasciare commenti ufficiali sulla situazione attuale del giocatore.

Romelu Lukaku ferma l’allenamento personalizzato in Belgio per un fastidio alla caviglia destra. L’attaccante azzurro ha abbandonato la seduta dopo pochi esercizi di stabilizzazione. Lukaku, il problema alla caviglia blocca tutto. La situazione fisica di Lukaku continua a complicarsi. Secondo quanto riportato da HLN, Big Rom si è fermato questa mattina durante una sessione di lavoro personalizzato. Dopo alcuni esercizi iniziali, l’attaccante ha accusato un dolore alla caviglia destra e ha deciso di interrompere immediatamente l’allenamento. Il timing non è casuale. Lukaku era rientrato a inizio settimana a Napoli per incontrare la dirigenza, poi aveva ripreso il volo verso il Belgio per continuare il suo programma di recupero personalizzato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, nuovo stop per Lukaku: ancora un infortunio per il belga

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