Un nuovo post sui social di Lukaku alimenta le attese in vista del suo possibile ritorno in campo. L’attaccante ha condiviso un messaggio che ha suscitato diverse interpretazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La pubblicazione arriva a pochi giorni dall’ipotesi di un suo rientro ufficiale, ma non fornisce dettagli specifici sulla situazione attuale o sui tempi. La sua presenza sui social continua a essere al centro dell’attenzione.

Un altro messaggio social. Un’altra frase che alimenta letture e interpretazioni. Romelu Lukaku ha pubblicato un nuovo post dal tono molto personale, mentre il suo presente resta ancora lontano da Napoli e il suo futuro sembra ormai indirizzato verso la separazione. Il centravanti belga continua a lavorare ad Anversa. Il programma concordato con il club sta per arrivare alla fine. E nelle prossime ore è atteso il rientro in sede, dopo il breve passaggio della scorsa settimana in città. In quell’occasione Lukaku aveva visto il direttore sportivo Giovanni Manna, ma non Antonio Conte. Un dettaglio che continua a pesare nel racconto di questa fase.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku, nuovo post social mentre il ritorno si avvicina

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