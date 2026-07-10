Il Museo ebraico di Bologna sarà incorporato nel MEIS di Ferrara. La decisione è stata presa a seguito di un calo delle visite scolastiche, attribuito al conflitto in Medio Oriente e alle polemiche su Israele. La fusione è stata annunciata come un’unione formale tra le due strutture, con il Museo di Bologna che entrerà a far parte di quella più ampia di Ferrara. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sui dettagli dell’incorporamento.

Formalmente una fusione. Nei fatti il Museo Ebraico di Bologna verrà incorporato in una struttura più ampia come il MEIS di Ferrara, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. Un’operazione che dovrebbe concludersi entro l’anno, creando un unico polo museale con una sede centrale a Ferrara e una distaccata a Bologna, gestite da un’unica governance. I cda delle due fondazioni hanno dato già il via libera, ora bisognerà aspettare l’approvazione del nuovo statuto da parte in primis del Ministero della Cultura. Un modello che secondo Guido Ottolenghi, che è già presidente di entrambi i musei, potrebbe in futuro ampliarsi... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Il Museo ebraico di Bologna in rosso, verrà incorporato dal Meis di Ferrara: «Pesa il forte calo delle visite scolastiche per il conflitto in Medio Oriente e per le polemiche su Israele»

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Temi più discussi: Meis e Museo Ebraico di Bologna, un unico polo per raccontare l’ebraismo italiano; Meis e Museo Ebraico di Bologna si fondono; Avviata la fusione tra MEIS Ferrara e MEB Bologna; Patrimonio culturale ebraico, Meis e Museo Ebraico di Bologna verso la fusione.

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