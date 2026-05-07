Il conflitto in Medio Oriente ha portato a una diminuzione delle vendite per la società di cosmetici Coty. La guerra in corso ha influito sulla domanda e sulla distribuzione dei prodotti, segnando un cambiamento nelle attività commerciali dell’azienda. Questa situazione si inserisce in un quadro di ripercussioni economiche legate alle tensioni nella regione. Coty ha confermato che l’instabilità ha avuto un impatto diretto sui risultati commerciali recenti.

Come prevedibile, la guerra impatta sulle vendite: è quanto accaduto al colosso del beauty Coty e il conflitto in Medio Oriente. Infatti, lo scorso martedì, l’azienda ha segnalato un impatto sulle vendite legato alla guerra, pur facendo leva sul contenimento dei costi per ripristinare il suo obiettivo di utile annuale. Proprio martedì l’azienda ha resto pubblica una stima per il 2026 di un utile per azione rettificato compreso tra 33 e 35 centesimi. Questo dato è al di sopra della stima degli analisti di 27 centesimi, secondo i dati compilati da Lseg. Invece a febbraio l’azienda ha ritirato le previsioni annuali e quindi il nuovo Ceo ad interim, Markus Strobel, ha invocato maggiore disciplina e una migliore esecuzione per invertire la rotta dopo risultati finanziari fiacchi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il conflitto in Medio Oriente impatta sulle vendite di Coty

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