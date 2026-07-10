Il Museo della plastica è stato inaugurato all'inizio di giugno come spazio dedicato alla riflessione sulla tutela ambientale. Si tratta di un’installazione unica nel suo genere, pensata per sensibilizzare sui temi legati all’uso e allo smaltimento della plastica. Il museo ospita esposizioni che illustrano l’impatto ambientale della plastica e le possibili soluzioni per ridurne l’uso. La struttura si propone come punto di riferimento per approfondire le problematiche legate all’inquinamento e alla sostenibilità.

Un museo unico nel suo genere e fondamentale per riflettere sull’ambiente e la tutela del nostro pianeta. È stato inaugurato all’inizio di giugno è ha già destato grande interesse – all’interno del mercato di quartiere di via Rombon 34, in zona Lambrate a Milano –, il Museo della Plastica, uno spazio nato per mostrare concretamente quanto i prodotti monouso possano sopravvivere nell’ambiente ben oltre la durata di una vita umana. Flaconi, contenitori e oggetti in plastica rimasti nell’ambiente per oltre mezzo secolo, ancora oggi quasi integri, sono al centro dell’esposizione promossa da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ’Museo della plastica’. Uno spazio per riflettere sulla tutela ambientale

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