Riapre il Museo della Mente uno spazio multimediale per raccontare cos'era il manicomio di Roma

Il Museo laboratorio della mente riapre al pubblico e sarà aperto dal martedì al sabato, dalle 9 alle 17, con ingresso gratuito. Si tratta di uno spazio multimediale dedicato a raccontare la storia dell’ex manicomio di Roma. La struttura permette ai visitatori di esplorare le esposizioni e i percorsi tematici legati alla memoria del luogo. L’apertura si inserisce nel calendario delle visite culturali della città.

Riapre il Museo laboratorio della mente visitabile da martedì a sabato, dalle ore 9 alle 17, con ingresso gratuito. Un allestimento multimediale e immersivo per raccontare il manicomio di Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Riapre il Museo della Mente, uno spazio immersivo alla scoperta del disagio psichicoSu una parete bianca campeggia una scritta nera, l’aforisma che si fece manifesto della lotta allo stigma sulla salute mentale in Italia: “Da vicino... Leggi anche: Il Museo Leonardi inaugura una mostra per raccontare scienza e memoria di uno studioso visionario Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: LAZIO. 6 MAGGIO ROCCA RIAPRE MUSEO LABORATORIO DELLA MENTE: NUOVI SPAZI E NUOVA INSTALLAZIONE; Asl Roma 1: riaperto il museo laboratorio della mente; Così la galassia Guggenheim fa crescere il museo del futuro; Potenza, al Museo Provinciale il rifiuto diventa arte tra inclusione e creatività. “CON GLI OCCHI DELLA MENTE 2”, QUANDO LA TECNOLOGIA IN DISUSO DIVENTA PONTE D’INCLUSIONE Si è svolto nel Museo Provinciale di Potenza, l'evento conclusivo di "Con gli occhi della mente 2", un progetto che ha saputo intrecciare due te - facebook.com facebook