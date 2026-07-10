Il mondo della scuola a confronto con la politica al Senato | Visconti Le classi pollaio uccidono l’inclusione

Il 2 luglio 2026, al Senato, si è svolta un'assemblea dell'Intergruppo Parlamentare per i Diritti Fondamentali della Persona, concentrata sul diritto all'istruzione. La discussione ha coinvolto rappresentanti della politica e del mondo scolastico, con particolare attenzione alle classi pollaio e al loro impatto sull'inclusione. La senatrice promotrice ha sottolineato come le classi sovraffollate compromettano l'accesso equo all’istruzione e all'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.

Il 2 luglio 2026, Palazzo Madama a Roma ha ospitato l'assemblea plenaria dell'Intergruppo Parlamentare per i Diritti Fondamentali della Persona. L'evento, nato su iniziativa della senatrice Mariolina Castellone, ha messo al centro del dibattito il "Diritto all'istruzione: scuola, università, ricerca e cultura". L'appuntamento riflette un approccio di democrazia partecipativa, pensato per creare un canale di comunicazione periodico e diretto tra le istituzioni e la società civile (cittadini, comitati e associazioni). Durante la giornata, lo spazio del dibattito aperto ha permesso al pubblico di presentare richieste, testimonianze e soluzioni concrete ai rappresentanti politici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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