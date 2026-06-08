Le transumanze che uccidono la politica e il Sud

Da messinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un commentatore ha espresso fastidio nel commentare un argomento legato alle migrazioni di persone che coinvolgono la politica e il Sud. Ha riferito di sentirsi costretto a intervenire, anche se preferirebbe non farlo, poiché una persona di cui parla riceve uno stipendio pagato anche da lui. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventi o nomi, e il testo si concentra sul senso di disagio nel discutere questioni di trasferimenti o movimenti di figure pubbliche.

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Sarò sincero. Mi scoccia intervenire su questo argomento, ma mi scoccerebbe di più se facessi finta di nulla perché la persona di cui vorrei parlare -che non nominerò perché mi sembra abbia già avuto fin troppo dalla politica- da anni vive con uno stipendio pagato anche dal sottoscritto. Uno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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