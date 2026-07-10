Il miracolo del K-Pop | Dovevano essere due serate è diventato un tour intero

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un evento dedicato al K-Pop, inizialmente previsto come due serate, si è trasformato in un tour che attraversa tutta l’Italia. La manifestazione, intitolata ‘K-Pop is coming’, si svolge in vari teatri e ha già coinvolto diverse città, proseguendo con nuove date programmate. La tournée si basa su uno spettacolo che ha riscosso successo e continua a essere rappresentato in più location nel paese. La produzione ha deciso di proseguire con il tour senza limitarsi alle prime date previste.

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Palermo, 10 luglio 2026 - La rinascita di un teatro e l’organizzazione di uno spettacolo, ‘K-Pop is coming’. pensato solo per qualche data e che ormai da tempo sta girando l’Italia e continuerà a farlo. Quella di Giuseppe Stancampiano, attore e direttore artistico del Teatro Apparte, e del suo staff non è un favola. E’ la storia di un gruppo di professionisti che hanno deciso di lavorare tanto per se stessi quanto per la loro terra. E alla fine le hanno regalato qualcosa di incredibile. Giuseppe, come è nata l’idea di ‘K-Pop is coming’? “Vengo da una realtà siciliana, faccio cabaret. Di certo era la cosa più lontana che potessi fare. Lo spettacolo sul K-Pop è stata una scommessa fatta intercettando i gusti dei miei figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il “miracolo” del K-Pop: “Dovevano essere due serate, è diventato un tour intero”
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