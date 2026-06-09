Musica pop a Piazza del Popolo | 4 serate gratis con le star dell’estate

In piazza del Popolo si terranno quattro serate gratuite di musica pop con artisti dell’estate. Gli eventi sono previsti nel corso di alcune serate estive, con esibizioni di vari cantanti. Chi desidera seguire le esibizioni, anche senza essere a Roma, potrà usufruire di streaming online. La manifestazione è aperta al pubblico senza costi e si svolgerà in diverse date, con la partecipazione di artisti noti nel panorama musicale.

? Punti chiave? In Breve Tim Summer Hits trasforma Piazza del Popolo in un palcoscenico musicale a Roma dal 21 al 24 giugno. Quattro serate dedicate ai grandi successi pop animeranno il cuore di Roma tra domenica 21 e mercoledì 24 giugno con il ritorno di Tim Summer Hits in Piazza del Popolo. L’evento vedrà la partecipazione di artisti di alto livello che si esibiranno dal vivo davanti a un pubblico che potrà assistere gratuitamente alle performance. La manifestazione si preannuncia come il principale palcoscenico all’aperto della stagione estiva, capace di riunire le icone della musica e i nomi più rilevanti delle classifiche attuali. Il programma prevede appuntamenti fissati per quattro date consecutive: domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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