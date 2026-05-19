Chef Akira Back torna a Firenze | due serate esclusive tra alta cucina e dettagli pop
Il 4 e il 5 giugno si terranno due serate speciali presso il ristorante all’interno dell’hotel W Florence. Lo chef Akira Back, già presente in passato, sarà nuovamente in città per proporre un menu che combina piatti di alta cucina con dettagli ispirati alla cultura pop. L’evento prevede un servizio di ristorazione durante entrambe le serate, con la possibilità di assaggiare creazioni culinarie dello chef giapponese-americano. La location è situata nel centro della città, in un hotel di lusso.
Il 4 e il 5 giugno Chef Akira Back torna ad Akira Back Florence, il ristorante all’interno dell’hotel W Florence, per due serate esclusive. Gli ospiti avranno la possibilità di scegliere tra un menù degustazione, in cui sono previste anche opzioni vegetariane, o à la carte e di incontrare Chef. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sullo stesso argomento
Diano Marina: 3 serate di alta cucina tra chef stellati e territorio? Cosa sapere Diano Marina ospita tre cene gourmet con chef stellati dall'8 al 10 maggio 2026.
Verdi e la cucina: due chef stellati per due cene esclusiveDue chef stellati, Massimo Spigaroli e Gennaro Esposito, uniscono i loro talenti per due cene esclusive dedicate a Giuseppe Verdi.