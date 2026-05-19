Chef Akira Back torna a Firenze | due serate esclusive tra alta cucina e dettagli pop

Il 4 e il 5 giugno si terranno due serate speciali presso il ristorante all’interno dell’hotel W Florence. Lo chef Akira Back, già presente in passato, sarà nuovamente in città per proporre un menu che combina piatti di alta cucina con dettagli ispirati alla cultura pop. L’evento prevede un servizio di ristorazione durante entrambe le serate, con la possibilità di assaggiare creazioni culinarie dello chef giapponese-americano. La location è situata nel centro della città, in un hotel di lusso.

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