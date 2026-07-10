Il Messico attacca Trump | C’entra El Chapo Gravissimo

La presidente del Messico ha accusato gli Stati Uniti di aver contribuito all’aumento della violenza nel paese, riferendosi a un accordo tra le autorità statunitensi e il cartello di Sinaloa, guidato da Joaquín “El Chapo” Guzmán. Secondo quanto dichiarato, tale intesa avrebbe avuto un ruolo nell’escalation di scontri e criminalità nel territorio messicano. La critica si concentra sulla relazione tra le autorità statunitensi e il cartello, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti dell’accordo.

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, è tornata a criticare l’accordo stretto tra le autorità statunitensi e la fazione del cartello di Sinaloa guidata da Joaquín “El Chapo” Guzmán, sostenendo che quell’intesa abbia innescato l’attuale escalation di violenza nello Stato messicano. Secondo Sheinbaum, l’operazione che il 25 luglio 2024 portò alla consegna negli Stati Uniti del boss Ismael “El Mayo” Zambada provocò una spaccatura all’interno del cartello, alimentando nuovi scontri armati a Sinaloa e in altre aree del Paese. A suo giudizio, il risultato sarebbe stato diverso se il governo messicano fosse stato coinvolto fin dall’inizio. «Gli Stati Uniti agirono senza informarci». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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