L'arresto di Isai Martínez Zepeda, nipote di Joaquín El Chapo Guzmán, ha riportato l’attenzione sulla lotta contro il Cartello di Sinaloa. L’operazione ha portato alla cattura di un membro della famiglia ritenuto vicino al leader storico del clan. L’arresto si inserisce in un’azione più ampia delle forze di sicurezza contro il gruppo criminale, noto per la gestione del traffico di droga e altre attività illegali.

L’arresto di Isai Martínez Zepeda, nipote di Joaquín El Chapo Guzmán, riporta al centro della scena internazionale la lunga offensiva contro il Cartello di Sinaloa. L’uomo è stato fermato a Nogales, nello Stato messicano di Sonora, al confine con l’Arizona, in una zona da decenni considerata uno dei passaggi più sensibili del narcotraffico verso gli Stati Uniti. Su di lui pende una richiesta di estradizione da parte delle autorità americane. L’operazione delle forze federali messicane non riguarda soltanto un singolo ricercato. Tocca ancora una volta il cuore della dinastia criminale dei Guzmán, la famiglia che ha costruito attorno al nome di El Chapo un sistema capace di sopravvivere alla cattura del suo fondatore, all’ergastolo negli Stati Uniti e alle guerre interne che negli ultimi anni hanno attraversato il cartello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Messico, preso il nipote di El Chapo: nuovo colpo al clan Guzmán

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