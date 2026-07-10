Durante una lectio magistralis, un relatore ha invitato i giovani a scegliere la difficoltà che li aiuta a crescere, sottolineando che questa sfida permette di lasciare un segno. Ha spiegato che si tratta di affrontare sfide che contribuiscono alla formazione personale, senza specificare quali siano le difficoltà più adatte o più difficili. Il messaggio si rivolge a chi desidera distinguersi e ottenere risultati duraturi, invitando a riflettere sulla scelta delle sfide da affrontare.

"Scegliete la difficoltà giusta". È questo il messaggio che Leonardo Maria Del Vecchio ha consegnato ai giovani, nella sua lectio magistralis. "Parlo della difficoltà – spiega – che vi costruisce mentre ambite a lasciare un segno". Nessuna "ricetta" per il successo ma un invito a porsi le domande giuste e ad affrontare le scelte con coraggio. "Non è pericoloso decidere e sbagliare, ma credo invece possa essere fatale per qualsiasi azienda non avere il coraggio di prendere decisioni" è l’insegnamento di suo padre, che Del Vecchio tiene affisso nel suo ufficio. Perché – anche se "non esistono partenze neutre" – è attraverso le scelte che ognuno costruisce la propria identità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il messaggio ai giovani: "Scegliete la difficoltà giusta"

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