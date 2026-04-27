Nasce Riseup Aiuto ai giovani in difficoltà

È stato avviato il progetto “Riseup”, finanziato dalla Regione, che si concentra sull’assistenza e l’inclusione di giovani coinvolti in questioni legali. Il programma prevede percorsi di supporto rivolti a chi ha ricevuto provvedimenti dall’autorità giudiziaria. L’obiettivo è offrire servizi di accompagnamento e aiuto per favorire il reinserimento sociale di questi giovani. L’iniziativa coinvolge diverse istituzioni e professionisti nel settore sociale e legale.

Al via il progetto “Riseup“, finanziato da Regione e dedicato a percorsi di sostegno e inclusione per giovani sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Un programma territoriale che coinvolge enti pubblici e realtà del privato sociale con l’obiettivo di costruire percorsi personalizzati di sostegno, inclusione e responsabilità sociale, rafforzando la rete tra istituzioni e comunità. Per realizzare le attività previste, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di due figure professionali: psicologi psicoterapeuti per percorsi individuali e di gruppo. Le attività sono rivolte a giovani tra i 14 e i 25 anni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nasce “Riseup“. Aiuto ai giovani in difficoltà The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate “Io ti ascolto”, l’app che dà voce ai giovani in difficoltà: presentazione a MilazzoAl centro dell’oratorio della chiesa della Trasfigurazione di Ciantro, il convegno “Ascolto, giovani, bullismo” ha offerto agli studenti della terza... Conte lancia un incredibile appello ai giovani: chiede aiuto per rendere di nuovo l’Italia inaffidabileGiuseppe Conte ha lanciato ufficialmente nel campo largo la sua Opa sui giovani, categoria emersa come grande motore della vittoria del No. Una raccolta di contenuti Si parla di: Nasce Riseup. Aiuto ai giovani in difficoltà; MIRAFIORI - Al via il bando della prima Youth Bank Mirafiori Rise Up. Un aiuto ai neo-genitori: contro dubbi e solitudini nasce il portale FamilleCosa succede alle famiglie quando vengono dimesse dall’ospedale dopo la nascita di un bambino? In tanti casi si sentono sole. Sole e spaesate: «Devono orientarsi tra i servizi per i neonati ma non ... corriere.it