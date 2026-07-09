Il messaggio di Leonardo Maria Del Vecchio agli studenti | Scegliete la difficoltà giusta

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una lectio magistralis, un docente ha detto agli studenti di scegliere la difficoltà giusta. Ha spiegato che si tratta di affrontare sfide che aiutano a crescere e a lasciare un segno nel proprio percorso. Non ha specificato quali siano queste difficoltà, ma ha sottolineato che devono essere quelle che contribuiscono a costruire, piuttosto che ostacolare, il cammino personale.

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Roma – “Scegliete la difficoltà giusta”. È questo il messaggio che Leonardo Maria Del Vecchio ha consegnato ai giovani, nella sua lectio magistralis. “Parlo della difficoltà – spiega – che vi costruisce mentre ambite a lasciare un segno”. Nessuna “ricetta” per il successo ma un invito a porsi le domande giuste e ad affrontare le scelte con coraggio. “Non è pericoloso decidere e sbagliare, ma credo invece possa essere fatale per qualsiasi azienda non avere il coraggio di prendere decisioni” è l’insegnamento di suo padre, che Del Vecchio tiene affisso nel suo ufficio. Perché “un errore ti insegna qualcosa, una scelta non fatta ti ruba tempo e finge di averti protetto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il messaggio di Leonardo Maria Del Vecchio agli studenti: “Scegliete la difficoltà giusta”
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