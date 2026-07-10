Il mercato di via Garibaldi Il Tar dà ragione al Comune

Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato contro la decisione del Comune di ridurre le dimensioni del mercato di via Garibaldi. La contestazione riguardava la limitazione degli spazi e la sospensione temporanea delle attività. La sentenza stabilisce che le misure adottate dall’amministrazione sono conformi alle normative vigenti e non violano i diritti dei commercianti. La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.

Nella battaglia del mercato dimezzato, il primo round – e probabilmente, anche l’intera contesa – va al Comune. Il Tar ha rigettato la domanda presentata da una cinquantina di ambulanti del mercato del venerdì di viale Garibaldi per chiedere la sospensione dei provvedimenti con cui Palazzo civico aveva imposto la riduzione in via sperimentale dell’attività di vendita dal 15 giugno al 15 settembre a causa del caldo eccessivo. Sotto la lente dei commercianti erano finite le due delibere di giunta. Il primo atto a maggio, con vendita dalle 7 alle 14 e rimozione delle strutture entro le 15. Neppure i correttivi, con l’estensione di un’ora, hanno convinto gli operatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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