Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato contro le disposizioni relative ai monopattini a Firenze, confermando la validità delle misure adottate dal Comune. La decisione si basa sulla valutazione delle norme già in vigore, senza modifiche o annullamenti. La sentenza sottolinea che le ordinanze sono state applicate nel rispetto delle regole e delle procedure legali previste.

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva sul blocco ai monopattini sharing a Firenze. La sindaca di Firenze Sara Funaro e l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio hanato: “L’ordinanza del Tar conferma la solidità e la correttezza della scelta fatta dal Comune. Il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta cautelare presentata dal ricorrente, rilevando come non emergano, in questa fase, elementi tali da far prevedere un esito favorevole del ricorso e richiamando anche quanto previsto dalla normativa nazionale in materia. – sottolineano la sindaca Funaro e l’assessore Giorgio. “I giudici hanno inoltre evidenziato come il presunto danno lamentato dall’azienda sia stato descritto in termini generici e non tali da dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, monopattini: Tar respinge il ricorso e da’ ragione al Comune

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