Il mercato contadino di Campagna Amica si svolge oggi alle 8 all’ospedale Misericordia di Grosseto, per la prima volta all’interno della struttura. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione tra Coldiretti e l’Asl, con l’obiettivo di promuovere prodotti locali e sostenibili.

Per la prima volta il mercato contadino di ’ Campagna Amica ’ entra all’ ospedale Misericordia di Grosseto. L’appuntamento è in programma oggi dalle 8.30 alle 13, nell’area verde antistante il presidio ospedaliero, dove sarà allestito un mercato con i produttori locali per promuovere una corretta alimentazione come strumento di prevenzione. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale ’Campagna Amica per la salute’, promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, in collaborazione con l’Asl Toscana Sud Est e l’ospedale Misericordia. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e operatori sanitari sull’importanza di un’alimentazione sana, valorizzando i prodotti agricoli del territorio e il loro ruolo nella prevenzione delle malattie croniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Mercato contadino al Misericordia. Coldiretti e Asl, patto per la salute

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