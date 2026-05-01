Il Napoli si prepara a una sfida decisiva sul campo vicino al lago di Como, dove i due attaccanti principali dovranno dimostrare le proprie capacità in vista della prossima stagione. La partita rappresenta un banco di prova importante per la coppia offensiva, composta da un portiere e un attaccante, che potrebbe influenzare le scelte della squadra a breve termine. La prestazione in questa occasione sarà fondamentale per il futuro del reparto offensivo del club.

"> Il Napoli si gioca una fetta importante del proprio futuro offensivo sulle rive del lago di Como. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, la sfida contro la squadra di Fabregas rappresenta una sorta di esame di maturità per la coppia formata da Alisson Santos e Hojlund. Gennaro Arpaia, nel suo approfondimento su Il Mattino, evidenzia un dato significativo: i due hanno condiviso 506 minuti in campo senza mai trovare una connessione decisiva, né assist né giocate determinanti uno per l’altro. Secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, è proprio questo il punto su cui il Napoli chiede un salto di qualità: costruire un’intesa che possa diventare base solida anche per il futuro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: Napoli, Alisson-Hojlund: “Esame decisivo per la coppia del futuro”

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