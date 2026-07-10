Il Marocco protesta con l'arbitro per il gol di Mbappé | C'era sicuramente fallo di mano

Il Marocco ha presentato reclamo ufficiale riguardo al primo gol della Francia durante la partita, sostenendo che ci sarebbe stato un fallo di mano da parte di Rabiot prima della rete di Mbappé. Il tecnico della squadra marocchina ha espresso disappunto per l’eliminazione, ma ha riconosciuto il valore della squadra avversaria e ha invitato i giocatori a continuare il percorso di miglioramento. La protesta è stata comunicata alle autorità arbitrali del match.

Mohamed Ouahbi protesta per il primo gol segnato dalla Francia, sostenendo che Rabiot abbia toccato il pallone con la mano prima della rete di Mbappé: il CT del Marocco, pur deluso dall'eliminazione, riconosce il valore dei Bleus e invita la squadra a proseguire nel proprio percorso di crescita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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