Rocchi e l'intercettazione con Gervasoni sull'Inter | Loro quell'arbitro non lo vogliono più vedere

La Procura di Milano crede che quel "loro" possa essere riferito all'Inter, ma all'inizio dell'estate 2025 le intercettazioni sono state interrotte dal gip perché sosteneva che non avessero utilità investigativa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rocchi al telefono con Gervasoni: "Loro non vogliono vedere quell'arbitro""Loro non lo vogliono più vedere": sarebbe questa l’intercettazione dell’aprile 2025 tra il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore del Var...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, novità oggi con prima intercettazione: le parole di Rocchi e la difesa di Gervasoni; Rocchi e l'arbitro gradito all'Inter: nelle intercettazioni tirato in ballo un dirigente nerazzurro; Rocchi intercettato nomina l’addetto agli arbitri dell’Inter; Inchiesta arbitri: Rocchi intercettato tira in ballo un dirigente dell'Inter.

Inchiesta arbitri, cosa c’è nell’intercettazione di Rocchi sull’InterIl contenuto dell’intercettazione tra Rocchi e Gervasoni aggiunge particolari sull’inchiesta che sta scuotendo il calcio italiano. Ecco quali sarebbero state le pressioni dell’Inter per avere arbitri ... panorama.it

Rocchi: ecco l'intercettazione con Gervasoni ma resta un dubbio. Intanto è fuga degli sponsorIl designatore Rocchi si sarebbe lamentato col suo vice Gervasoni per le pressioni sulle sue scelte ma manca la certezza sul nome dell'interlocutore, per Sky sono pronti altri avvisi di garanzia ... sport.virgilio.it

ROCCHI DA MOSTRO A EROE. JUVE INSTANT: COSÌ. L'INTER RIBALTA. ADL E IL TELEFONO. IL PROF STROPPA https://youtu.be/a4UTCK5n2pA - facebook.com facebook

Uno degli aspetti più singolari — e meno discussi — dei fatti per cui Rocchi è indagato riguarda la presunta decisione di designare arbitri per partite non imminenti, ma in programma addirittura 18 e 21 giorni dopo. Tra la gara di Coppa Italia a San Siro e quell x.com