Atmane-Humbert è stata folle crampi e stretta di mano fredda Chardy furioso con l'arbitro | Vergognati

Durante il torneo 1000 di Madrid, l'incontro tra Atmane e Humbert è stato influenzato dai crampi che hanno colpito Atmane, rendendo difficile il suo rendimento. Humbert ha mostrato un gesto di sportività durante il match, mentre il suo allenatore ha criticato duramente l'arbitro al termine della partita, rivolgendo insulti e proteste. La partita si è conclusa con alcuni momenti di tensione tra i protagonisti e le rispettive parti coinvolte.