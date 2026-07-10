Il Marocco ha sollevato dubbi sulla validità del primo gol francese nel quarto di finale, sostenendo che ci sarebbe stato un fallo di mano di Mbappé. Il commissario tecnico marocchino ha espresso questa contestazione al termine della partita, anche se la Francia ha vinto con ampio margine. La rete ha aperto le marcature e ha alimentato le polemiche, senza che ci siano state conferme ufficiali riguardo alla regolarità del gol.

Il presunto fallo di mano nel gol che ha steso il Marocco è la coda polemica di un quarto di finale che la Francia ha comunque dominato. A sollevarla è il commissario tecnico marocchino Mohamed Ouahbi, che al termine della sfida ha contestato la regolarità della rete che ha aperto le marcature, quella firmata da Kylian Mbappé. Secondo il tecnico, nell’azione ci sarebbe stato un tocco di braccio di Adrien Rabiot che avrebbe dovuto fermare tutto. Ai microfoni di beIN Sports non ha usato giri di parole: “Nell’azione del gol c’è stato un contrasto e alcuni dei nostri giocatori si sono fermati perché hanno visto un fallo di mano. C’era sicuramente un fallo di mano, non so perché non hanno annullato il gol di Mbappé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Marocco non ci sta: “C’era sicuramente un fallo di mano” sul gol di Mbappé

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