Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter | Sucic era condizionato dal problema alla mano Bastoni sta meglio Stankovic? E’ come un figlio per me penseremo sicuramente a lui

Il tecnico dei nerazzurri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino, soffermandosi sulle condizioni dei giocatori Sucic e Bastoni. Ha spiegato che Sucic era influenzato da un problema alla mano, mentre Bastoni è in miglioramento. Inoltre, ha menzionato Stankovic, definendolo come un figlio, e ha detto che sicuramente ci saranno considerazioni su di lui per le prossime scelte.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida del 34° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Torino Inter, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:30, noi di InterNews24 la seguiremo live. CHE ATTEGGIAMENTO CHIEDO – « L’atteggiamento giusto che serve per portare a casa la partita, abituarsi ai momenti della gara, cercare di essere dominanti e capire i momenti ». ATMOSFERA NELLO SPOGLIATOIO E ATTESA PER LO SCUDETTO – « Sereni come sempre, consapevoli del lavoro svolto.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter: «Sucic era condizionato dal problema alla mano, Bastoni sta meglio. Stankovic? E’ come un figlio per me, penseremo sicuramente a lui» Notizie correlate Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: «Vi spiego il silenzio stampa dopo l’Atalanta. Bastoni domani non ci sarà, sulla sua convocazione in Nazionale…»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida valevole per il 30°... Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter: quando parla il tecnicodi Alberto PetrosilliConferenza stampa Chivu pre Torino Inter: il tecnico presenterà domani da Appiano Gentile la sfida di domenica contro i granata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chivu: Orgogliosi di noi stessi: serve la stessa ambizione; Chivu, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Chivu: Non sono un fesso, per qualcuno dovevamo arrivare ottavi... Bastoni? Non ci sarà; Il ritorno di David, il tris dell'Inter e tutti i gol Serie A Enilive. Torino-Inter, la conferenza stampa di Chivu LIVEL'Inter proseguirà a Torino (domenica alle 18) la sua corsa verso lo scudetto. L'allenatore dei nerazzurri, Chivu, introduce la sfida in conferenza stampa: segui le sue parole sul nostro liveblog ... sport.sky.it LIVE - Vigilia di Torino-Inter, a breve Chivu in conferenza ad AppianoIl tecnico nerazzurro presenterà la gara contro i granata, nuovo step verso la conquista dello Scudetto. Segui il live su FcInterNews.it ... fcinternews.it LIVE FCIN1908/ Verso Torino-Inter, le parole di Chivu alla vigilia x.com Le ultime verso Torino-Inter - facebook.com facebook