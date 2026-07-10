Il Comune ha acquisito il marchio della squadra di calcio locale. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di un risultato atteso da tempo. La proprietà del marchio permette di preservare la memoria, l’identità e il senso di appartenenza legati alla società sportiva. La decisione riguarda esclusivamente il marchio e non implica modifiche alla gestione o alla partecipazione della squadra in campionato. La cessione del marchio si inserisce in un’operazione di tutela del patrimonio storico della società.

C’è un patrimonio che va oltre il risultato della domenica, oltre una classifica e perfino oltre il destino di una società sportiva. È quello che tiene insieme memoria, appartenenza e identità. Per questo l’aggiudicazione del marchio Spal da parte del Comune rappresenta molto più di un passaggio amministrativo: è il tentativo di mettere al riparo un simbolo che, nel corso di oltre un secolo, è diventato parte integrante della storia della città. L’asta pubblica che si è svolta ieri mattina nell’ambito della curatela fallimentare ha segnato la conclusione di un percorso iniziato ormai da tempo. Palazzo Municipale si è aggiudicato il marchio... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il marchio Spal acquistato dal Comune. Fabbri: "Giorno che aspettavamo da tempo"

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