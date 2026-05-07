Bibbiena svolta storica | il cinema teatro Sole acquistato dal Comune

A Bibbiena il cinema teatro Sole cambia proprietà. Oggi è stato firmato l’accordo che vede il Comune acquistare l’edificio, situato nel cuore della città. Si tratta di un momento importante per il patrimonio culturale locale, poiché l’immobile rappresenta un punto di riferimento per le attività artistiche e ricreative della zona. La firma ufficiale segna una svolta nella gestione e nell’utilizzo di questa struttura storica.

Il Cinema Teatro Sole torna a far splendere la sua luce a Bibbiena. Oggi è stata apposta una firma storica che sancisce l’acquisto, da parte del Comune, di questo immobile di pregio al centro della vita culturale del territorio e del Casentino. “L’emozione oggi ha la voce della nostra comunità.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dal Ministero: l’annuncio del ministro GiuliLo ha annunciato il Ministro Alessandro Giuli dopo la riunione di quest'oggi in Prefettura con i proprietari del Teatro distrutto da un incendio a... Ex Astra acquistato dal Ministero, via al recupero: cinema e cultura tra antichi reperti romaniNel pomeriggio di giovedì, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, accompagnato dal Sottosegretario di Stato, Gianmarco Mazzi, ha visitato i... Contenuti e approfondimenti Bibbiena, un’edizione del Carnevale storico tra novità e inaspettate confermeArezzo, 1 febbraio 2026 – Cresce l’attesa per la prossima edizione del Carnevale storico, in programma il 14, 15 e 17 febbraio 202 a Bibbiena. Tra novità e inaspettate conferme, il programma completo ... lanazione.it Isis Bibbiena: una cucina collaborativa per l’inclusioneArezzo, 25 febbraio 2026 – Alla Bocciofila di Bibbiena torna il progetto sull’inclusione fatto in cucina dell’Istituto Isis Fermi di Bibbiena nato dalla volontà di un gruppo di insegnanti di sostegno ... lanazione.it